Lokale råvarer og franske vine

Spisehuset Knud i Hundested byder den 17. marts på sæsonens første arrangement med specielle retter og særligt udvalgte drikkevarer.

Den aften er der mulighed for at møde nogle vaskeægte franske vinbønder, nemlig Hélène & Christophe Comte, der er vant til at have jord og druesaft under neglene. Det sker i samarbejde med den Lynæs-baserede importør af naturlige vine, Mads Rudolf fra Pétillant. Hélène & Christophe holder til i det nordlige Rhône, og deres rød- og hvidvine er biodynamisk certificeret.

Gæsterne går til bords hos Knud ved 18-tiden, møder vinbønderne og smager en håndfuld vine i løbet af aftenen, som også byder stenbidderrogn og fed pandekage med gedefriskost fra det lokale mikromejeri Tothaven, svinebryst fra Engmosegaard med bagte rødder fra Sølager. Tilmelding via knud.biz