Forsiden af den nye havebog, som er skrevet af havekonsulent Anne Gine Christiansen, Asserbo.

Lokal havebogsforfatter

Halsnæs Avis - 29. marts 2020 kl. 09:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

BOGUDGIVELSE I Asserbo bor havekonsulent Anne Gine Christiansen sammen med sin mand. Haven er hendes store passion, og med bogen "Smukke haver - Hvilken havetype er du?" deler hun ud af sin viden om stauder, græs og frugttræer.

Havebogen, som netop er udkommet på forlaget Turbine, henvender sig både til den nye og til den mere erfarne haveejer.

Der er masser af inspiration at hente, hvad enten der skal etableres en helt ny have, eller der skal ske noget nyt i den gamle have.

Bogen består af 15 kapitler, som beskriver haver sin havetype: cottagehaven, den romantiske have, villahaven, parcelhushaven, landbohaven, sommerhushaven, kolonihaven, den minimalistiske have, byhaven, krukkehaven, præriehaven, den vilde have, den nemme have, skovhaven og permahaven.

I bogen findes skemaer med forslag til valg af stauder, sommerblomster, løg og knolde, buske og træer samt prydgræs til hver af de 15 havetyper. Derudover er den fuld af skønne billeder både fra forfatterens egen have og fra udstillingshaver, hun har besøgt, blandt andet under rejser til England.

Bæredygtig have

Anne Gine Christiansen er selv en blanding af flere havetyper, så i Asserbo er haven en kombination af Cottagehaven, den romantiske have og den vilde have. Og efterhånden er der også ved at være en pæn permahave.

For Anne Gine Christiansen er det vigtigt, at haven er bæredygtig og med til at gøre en positiv forskel for klimaet. Hun tænker i biodiversitet og forsager brug af kunstgødning. Selv små haver kan være med til at forbedre klimaet.

Anne Gine Christiansen er havekonsulent og indehaver af Staudecafeen, som startede som en hobby omkring 2010, hvor hun begyndte at sælge overskudsstauder af frø, hun selv høstede i sin have.

I 2019 sagde hun sit job op og startede som selvstændig staudesælger på fuld tid. I dag køber hun stauder hjem, som sælges i Staudecafeen, på plantemarkeder og via webshoppen www.staudecafeen.dk. Hun har tidligere udgivet bogen "Staudefrøbogen - fra frø til staude."