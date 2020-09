Livshjulet på facaden

Samsara Kropsterapi har fået nyt logo på facaden i Kirkegaden, og det

har affødt nogle nysgerrige spørgsmål om betydningen af figuren, der kan minde om et af de gamle vandmøllehjul i Frederiksværks

kanaler.

"Det er en form for livshjul og selve betydningen af sanskrit-ordet Samsara, genfødslernes kredsløb," fortæller klinikkens indehaver, kropsterapeut Lars Jægerfeld Kristoffersen.

"Begrebet finder man inden for hinduisme, buddhisme,

sikh- og jainreligion, og henviser til den vedvarende cyklus af

fødsel, død og genfødsel, som man skal forsøge at frigøre sig

fra," forklarer han og tilføjer, at hjulets seks sider repræsenterer seks forskellige verdener: For guder, halvguder, spøgelser, helvede, for dyr og mennesker.