Thue Lundgaard (Ø): "Både børn, ældre og udsatte grupper trænger til et løft"

Liste Ø's budgetønsker

BUDGET-21 Enhedslisten glæder sig over, at kommunens økonomiske situation er blevet væsentlig bedre:

"Vi ser frem til, at der i dette budget bliver mulighed for forøget velfærd. Både børn, ældre og udsatte grupper trænger til et løft," siger partiets byrådsmedlem Thue Lundgaard og fortsætter: