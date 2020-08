Kim Jensen bliver spidskandidat for De Konservative i Halsnæs ved kommunalvalget 16. november 2021. Han var også partiets spidskandidat i 2017. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Liste C har valgt spidskandidat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Liste C har valgt spidskandidat

Kim Jensen skal endnu engang prøve at få De Konservative tilbage i Halsnæs Byråd

Halsnæs Avis - 21. august 2020 kl. 09:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

KV21 Godt et år før næste kommunalvalg 16. november 2021 er Konservative i Halsnæs klar med partiets spidskandidat. Det bliver Kim Jensen, Hundested, der kommer til at stå øverst på liste C. Han blev valgt til spidskandidat ved et opstillingsmøde 13. august.

På mødet blev vagt to kandidater yderligere: Peter Nørris Dalsgaard, Frederiksværk, og Søren Hersdorf, Ølsted. Samtidig fik bestyrelsen bemyndigelse til at supplere og udvide listen om muligt.

"Jeg vil arbejde for at borgerne i Halsnæs får forbedret forhold fra starten af livet i vuggen til pensionisttilværelsen," udtaler Kim Jensen og fortsætter:

Der er mange emner, som vi brænder for hos De Konservative i Halsnæs. Et af dem er trafiksikkerhed, som altid har været en konservativ mærkesag, og i det segment kommer selvfølgelig cykelstier, som er forsømte og fraværende i dele af kommunen. Fokus er især de cykelstier, eller mangel på samme, som ofte benyttes af børn og unge på vej til deres skole. Det må kunne gøres bedre."

"Miljøet og naturen er også områder, som vejer tungt for os. Det viste vi i debatten om Liseleje Havn, hvor vi var det første parti, som meldte klart ud, at vi er imod planerne for etablering af en havn lige midt i en fantastisk lille by med en dejlig strand, som bør være uberørt, som den har været i generationer."

"Et andet sted, vi retter vores opmærksomhed mod, er IT infrastrukturerne i Halsnæs, som simpelthen skal forbedres. Kommunen må sparke døren ind på Christiansborg og råbe op om, at nu skal der gøres mere for os i Halsnæs, så borgerne der arbejder hjemmefra, eller bare vil hygge med en film på nettet, har den mulighed uden afbrydelser af længerevarende karakter. Det er ikke godt nok," fastslår Kim Jensen og fortsætter:

"Der er nok af emner at tage fat på i det kommende år på vej mod kommunalvalget 2021: Er forholdene på plejehjemmene i orden, og er kvaliteten i folkeskolerne som den skal være, lytter vi nok til vores ældre og pensionisterne?".

Kim Jensen var også spidskandidat ved kommunalvalget i 2017. Dengang gik det ikke så godt: De Konservative fik 402 stemmer, eller 2,3 % (mod 3,0 % ved valget i 2013). Kim Jensen fik 132 personlige stemmer.

De Konservative har ikke været repræsenteret i Halsnæs Byråd, siden Per Løth blev valgt for perioden 2010-2013.