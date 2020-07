Se billedserie Skitsetegning for Liseleje Havn.

Send til din ven. X Artiklen: Liseleje: Havneplaner lægges frem igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Liseleje: Havneplaner lægges frem igen

I godt to år har der været helt stille omkring planerne for en lystbådehavn i Liseleje - men nu vil havnens fortalere gøre et nyt forsøg på at komme videre med havneplanerne

Halsnæs Avis - 17. juli 2020 kl. 14:38 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

LISELEJE Ideen om en lystbådehavn i Liseleje blev søsat allerede i 2004, da Frederiksværk Kommune bad om input til en udviklingsplan for Liseleje og Asserbo. Året efter bakkede byrådet op om etablering af en lystbådehavn, hvilket førte til, at "Liseleje Havn a.m.b.a." blev stiftet i 2007.

Her begynder så en langvarig og vanskelig kamp for havnefolkene at få præsenteret et projekt, som kan tilfredsstille alle myndigheder.

Der bokses med Kystdirektoratet, Naturstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Miljøministeriet og med Halsnæs Kommune om f.eks. VVM-redegørelse, strandbeskyttelseslinje og Natura 2000 og diverse godkendelser og dispensationer.

Men det er ikke kun myndighederne, der gør knuder, det gør også en del lokale beboere og brugere af stranden/kysten ved Liseleje, som absolut ikke bryder sig om udsigten til en lystbådehavn i Liseleje.

Det er vist ikke for meget sagt, at meningerne om en lystbådehavn er stærkt delte, og bølgerne er somme tider er gået højt i debatten.

Byrådets stopklods Efter mange års planarbejde og tovtrækkeri frem og tilbage satte Halsnæs Byråd 22. marts 2018 det, som de fleste nok opfattede som et endeligt punktum i sagen.

Med 14 stemmer for, 3 imod, og 4 som undlod at stemme, vedtog byrådet IKKE at arbejde videre med planlægning for en havn i Liseleje.

Siden har der været helt stille omkring planerne. Indtil nu.

Sætter alle sejl På en generalforsamling i Liseleje Havn a.m.b.a., som tæller ca. 400 andelshavere, blev det for nylig besluttet fortsat at arbejde for en lystbådehavn i Liseleje.

"For 16 år siden mente kommunen, det var en rigtig god idé med en lystbådehavn i Liseleje. Vi har siden da brugt en lille million kroner på det forberedende arbejde. Det er ikke rimeligt, hvis det skal være spildt på grund af, at politikerne kører zig-zig kurs," undertreger næstformand i Liseleje Havn a.m.b.a. Hans Jørgen Hansen, som fortsætter:

"Der er kommunalvalg igen i efteråret 2021. Vi vil gerne have at Liseleje Havn bliver et tema, som kandidaterne forholder sig til."

"Derfor sætter vi nu alle sejl ind for at fortælle om, hvilken betydning en havn vil få for udviklingen i Liseleje."

"Vi starter med at afholde et borgermøde lørdag 1. august kl. 10 på torvet i Liseleje, hvor vi inviterer hele byrådet og alle andre interesserede - både tilhængere og modstandere. Her vil vi vise projektforslaget og synliggøre, at havnen ikke kommer til at berøre Natura 2000 beskyttelseszone."

"Der, hvor havnen skal ligge, er der mange sten og meget tang - ingen bader her ved gamle mole .Vi ødelægger ikke noget for nogen, tvært imod så vil f.eks. vinterbadere kunne gå i vandet fra havnemolen. Vi laver faktisk flere faciliteter. Det har mange overset," fremhæver Hans Jørgen Hansen.

BORGERMØDE Liseleje Havn a.m.b.a. indbyder til borgermøde om havneplanerne på Liseleje Torv lørdag 1. august kl. 10.