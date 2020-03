Fem baderum blev spærret af, og der blev der udsendt en advarsel til alle medarbejdere på Duferco og NLMK Dansteel om ikke at benytte bruserne, da en medarbejder blev syg af legionella. Foto: NLMK Dansteel.

Legionella lukker baderum for 500 ansatte

Minimum to medarbejdere, en på Duferco og en på Dansteel, er blevet syge af legionella efter at have brugt de fælles baderum på Dansteel - efter forskellige tiltag ventes der nu spændt på analyseresultatet

Halsnæs Avis - 13. marts 2020

I både 2015 og 2018 blev beboere i ældreboligerne Aase Hansensvej i Frederiksværk smittet med den farlige legionellabakterie, formentlig via bruserens vand.

Nu er den gal igen med legionellabakterier, denne gang i baderummene på NLMK Dansteel, som også benyttes af nabovirksomheden Dufercos medarbejdere.

"Det er en måneds tid siden, at vi blev opmærksom på, at der kunne være et problem. Duferco ringede og fortalte, at en medarbejder var blevet indlagt på sygehuset og fået konstateret legionellainfektion," fortæller Christian Rørdam, miljøchef på NLMK Dansteel. Han fortsætter:

"Da Dufercos medarbejdere bruger vores badefaciliteter, var det nærliggende, at han kunne være blevet smittet her."

"Vi tog ingen chancer og lukkede derfor baderummene, som er fordelt i to bygninger, og fik taget nogle prøver, der bekræftede, at der var legionella i vandet."

Dansteel-medarbejder også smittet En ansat på Dansteel, som havde været syg et stykke tid, blev herefter også testet positiv for legionella.

Begge legionellaramte ansatte er nu raskmeldte, oplyser miljøchef Christian Rørdam.

Han har hørt, at yderligere et par medarbejdere er blevet testet for legionella, men miljøchefen er ikke bekendt med resultatet.

Afventer analyseresultat "Baderummene blev lavet dengang Stålvalseværket havde 1500 medarbejdere, nu er der måske kun 500, der bruger dem," fortæller Christian Rørdam og fortsætter:

"Det nøjagtige tal er der ingen, der kender. Men der er i hvert mange flere brusere, end der er brug for. Derfor er der sandsynligvis nogle af dem, der ikke bruges så ofte. Og hvis vandet står stille i flere dage, så øges risikoen for ,at der sker en opformering af den legionella, som altid vil være der," forklarer Christian Rørdam og fortsætter:

"Derfor har vi nu fjernet nogle af bruserne, så vi er sikre på at de resterende bliver brugt hyppigere. Og så er hele systemet skyllet igennem med 70 grader varmt vand."

"Herefter er der foretaget ny prøvetagning af vandet, som vi lige nu afventer analysesvar på."

"Jeg bliver kimet ned af folk, der vil høre, om de snart kan komme i bad igen. Bruserne er stærkt savnede," konstaterer Christian Rørdam og tilføjer:

"Men hellere gå snavset hjem, end at gå hjem med legionella. "

Der er blevet opstillet en mobil badecontainer, mens baderummene er lukket - men med begrænset kapacitet.

FAKTA om legionella

Legionærsygdom er en lungebetændelse, der forårsages af bakterien Legionella pneumophila.

Legionellabakterier trives bedst i lunkent og stillestående vand. Smitten kan ske ved, at man indånder forstøvet vand (en såkaldt aerosol), der er forurenet med Legionella.

Brusebadning antages at være den hyppigste smittevej herhjemme.

For at undgå vækst af Legionella vandsystemer i boliger er det vigtigt, at det kolde vand er under 20 °C, og at det varme vand i hele systemet mindst er 50 °C.

I Danmark er der siden 2017 påvist mellem 200 og 300 sygdomstilfælde om året. Det er en kraftig stigning i forhold til året før 2014, hvor der blev påvist mellem 100 og 150 tilfælde om året.

Ud over lungebetændelse kan Legionella også give en mildere influenzalignende sygdom, der kaldes Pontiac-feber. En sygdom, der ikke kræver behandling og som går over af sig selv i løbet af en lille uge.

Kilde: ssi.dk (Statens Seruminstitut)