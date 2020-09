Den tidligere købmandsbutik og senere pizzeria, Thorsvej 2, skal rives ned for at give plads for opførelse af rækkehus med seks boliger. Det eksisterende enfamilehus bevares. Foto: Thomas Quvang.

Send til din ven. X Artiklen: Lavere byggeri i sidste øjeblik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lavere byggeri i sidste øjeblik

Lokalplan for boligbyggeri på Thorsvej ændret kort før byrådets endelige vedtagelse

Halsnæs Avis - 18. september 2020 kl. 14:04 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

LOKALPLAN Thorsvej 2 i Lille Kregme har i mange år rummet først købmandsbutik og siden pizzeria, som nu er lukket. En bygherre har plan om at rive den tidligere butiksbygning ned for i stedet at opføre seks rækkehuse på grunden - det eksisterende enfamiliehus på grunden bevares.

Det oprindelige lokalplanforslag gav mulighed at bygge i op til 8,5 meters højde, hvilket undervejs i høringsperioden blev ændret til 7,2 meter.

Naboer til det kommende byggeri har i høringssvar og debatindlæg gjort indsigelse mod byggehøjden.

Sidste øjebliks ændring Kort før lokalplanforslaget blev forelagt byrådet til endelig godkendelse, er byggehøjden sat yderligere ned til 6 meter.

"Det er en lidt usædvanlig sag," indledte Steffen Jensen, som erkendte, at han som borgmester i sidste ende har ansvaret for, at sagsfremstillingen var helt gennemarbejdet:

"Det er min fejl, I skulle have haft bedre information for at træffe det rigtige valg," sagde han.

Udvalgsformand Anja Rosengreen (SF) gjorde rede for, at lokalplanens paragraf 9.2 ændres, så byggehøjden ikke må overstige 6 meter:

"Det betyder, at taget kommer til at have en lavere hældning og kommer til at ligne lidt mere de andre huse i området."

Steen Hasselriis (V) var tilfreds med denne ændring, selv han undrede sig over at modtage nye oplysninger i en sag 24 timer før den skal afgøres:

"I Venstre vil vi altid gerne lytte til borgerne, derfor er det helt fint, at den lander lidt blødere."

Lokalplanen, med ændring, blev herefter vedtaget af et enigt byråd.