Stand Up Padling er for både børn og voksne - på søndag har du muligheden for en demo-tur i forbindelse med åbent hus arrangement på Frederiksværk Lystbådehavn

Lær at padle først - nu har du chancen

Borgmester Steffen Jensen klipper snoren når Frederiksværk Sejlklub på søndag åbner op for Stand Up Padling.

SUP kendes fra udlandet og måske har du på ferie sydpå set og prøvet denne form for vandsport. Den appellerer meget til unge og vandglade mennesker, der her kan få sig en god ny hobby, der går meget fint i spænd med at sejle og at blive medlem af sejlklubben.

Stand Up Padling (SUP) er en ny vandsport, der både er hyggelig og udfordrende – og tit giver en herlig tur i vandet.

Den gode bugt

Roskilde Fjord ud for Frederiksværk Roklub er ideel til at komme i gang med SUP padling .

Bugten er lavvandet og er som trænings- og ’kravlegård’ et ret sikkert farvand at SUP padle i.

I samarbejde mellem sejlklubben og roklubben kan man bruge den ene af Roklubbens moler, når man vil tage en padle tur.

Åbent hus arrangementet er sammen med roklubben for at vise og fortælle om vandsport såsom roning, padling, juniorsejlads, sejlklubbens Sejlerskole for voksne, kapsejlads og seniorsejlads (tursejlads).