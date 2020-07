Ser du en sælunge ligge på stranden, så hold dig langt væk. Ellers risikerer du at skræmme dens mor væk. Arkivfoto fra Hald Strand: Pelle P.

Lad sælen være i fred

Dyrenes Beskyttelse får stigende antal opkald om enlige sæler på kysterne. Det bedste råd er at holde sig væk!

"Selv om det er en voldsom stigning, vidner det højst sandsynligt om, at flere danskere ved hvor de skal ringe hen, hvis de spotter sæler, som de mener er i nød," siger Michael Carlsen, biolog i Dyrenes Beskyttelse. Han slår fast, at der sjældent er tale om en sæl, der rent faktisk er i nød:

"Når en sæl ligger alene på stranden, bliver folk bekymret for, om den er strandet og derfor er i nød. Men det er oftest ikke tilfældet, og derfor skal man bare lade den være," siger Michael Carlsen.

"Sælunger ligger ofte alene på kysten, fordi de midlertidigt er blevet væk fra deres mor. Men mor og unge finder altid hinanden igen, hvis de ikke forstyrres af mennesker. Derimod kan en sælunge blive permanent efterladt, hvis der er for mange mennesker omkring den," siger Michael Carlsen og fortsætter:

"Ser man en unge af spættet sæl på stranden, er det vigtigt at holde rigtig lang afstand til den. De spættede sæler er følsomme overfor menneskers tilstedeværelse, og oftest tør sælhunnen ikke nærme sig dens unge, hvis der er mennesker omkring den."

"En unge af spættet sæl passes kun af sin mor i tre-fire uger, og i løbet af den tid skal ungen nå at fordoble eller endda tredoble sin vægt. Det er altså enormt vigtigt, at ungen får alle sine måltider, så den kan udvikle sig mest muligt. Hvis en unge bliver adskilt fra sin mor for tidligt, kan det få fatale konsekvenser," siger Michael Carlsen.