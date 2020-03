Lynæs Havbad har med 420 medlemmer og en saunakapacitet på 12 personer behov for at udvide faciliteterne. Arkivfoto.

LAG-støtte til badehus og renovering af ridebane

Halsnæs Avis - 29. marts 2020

PROJEKTSTØTTE LAG Halsnæs-Gribskov har igen uddelt midler fra LAG og FLAG puljerne:

"Uanset Corona-krise arbejder bestyrelsen for LAG Halsnæs-Gribskov videre. Vi mødes på skype eller holder skriftlige afstemninger. Vi har netop indstillet anden runde af LAG og FLAG midler i 2020 til tilskud," udtaler Peter Plant, formand for LAG Halsnæs-Gribskov.

Der er denne gang indtillet tre LAG-projekter - et i Gribskov kommune og to i Halsnæs Kommune - samt et FLAG-projekt i Gribskov.

Sauna og ridebane De fire projekter er:

1. Socialøkonomisk café og gårdbutik på den gamle skole i Mårum er støttet med 133.805 kr.

2. Saunatilbygning til badehus ved Lynæs Havn er støttet med 282.441 kr.

Foreningen Lynæs Havbad vil udbygge et tidligere etableret badehus på en vindmølletomt på molen i Lynæs havn.

Det eksisterende badehus rummer en mindre sauna i en del af rummet. Med 420 medlemmer og en saunakapacitet på 12 personer er der behov for at udvide faciliteterne.

Tilbygningen skal rumme en ny sauna på 17 m2, mens det oprindelige lokale omdannes til omklædningsrum.

3. Renovering af en udendørs ridebane til Slettebjerggaard Ridecenter er støttet med 100.000 kr.

Slettebjerggaard Ridecenter I/S vil renovere den eksisterende udendørs ridebane, der skal drænes og rettes op.

I oktober 2019 blev Rideklubben i Hundested lagt sammen med stedets rideklub, og Slettebjerggaard Ridecenter huser herefter dobbelt så mange medlemmer som før, hvorfor der er et behov for flere og bedre faciliteter.

Det er planen, at der fremover skal kunne afholdes flere udendørs stævner på distrikts- og landsplans niveau.

4. Ny hal på reparationskajen i Gilleleje støttes med 141.402 kr. via FLAG-midler med det formål at skabe erhvervsudvikling og lokale arbejdspladser inden for den maritime økonomi.

Den 1. maj er frist for næste og sidste ansøgningsrunde for LAG og FLAG midler i 2020.

Grønne projekter

"I 2020 er der afsat en særlig pulje penge til at støtte grønne og bæredygtige LAG projekter. Vi har indtil nu støttet ét projekt, energirenovering af Hundested Kino, og vi ser særligt frem til ansøgninger med grønne og bæredygtige perspektiver.," fortæller Peter Plant videre.

FAKTA LAG Halsnæs-Gribskov er en lokal aktionsgruppe, der virker for udviklingen af lokalområderne inden for Halsnæs og Gribskov Kommuners grænser i samspil med områdets erhvervsliv, iværksættere, foreninger samt de enkelte lokalsamfund og ildsjæle.

LAG fremmer bæredygtig vækst, nye arbejdspladser og bedre levevilkår på landet. LAG Halsnæs-Gribskov er desuden fiskeri aktionsgruppe (FLAG) i Gribskov Kommune med det formål at understøtte erhvervsudvikling og skabe lokale arbejdspladser inden for den maritime økonomi.

Lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling ved at tildele tilskudsmidler til relevante projekter fra EU´s Landdistriktsprogram og Hav- og Fiskeriudviklingsprogram.