Peter Plant: "LAG-midlerne er vigtige for udviklingen i landdistrikterne." Foto: Kim Larsen

LAG-støtte sikret endnu et år

Halsnæs Avis - 08. maj 2020 kl. 15:04 Af Kim Larsen

UDVIKLING I den lokale aktionsgruppe LAG Halsnæs-Gribskov glæder man sig over, at regeringen, efter en årrække med nedskæringer, har besluttet for andet år i træk at prioritere 93 millioner kroner til de lokale aktionsgrupper

"Vi har kæmpet for, og er derfor meget glade for at regeringen har besluttet at give de nuværende lokale aktionsgrupper (LAGer) et ekstra år og dermed 93 millioner kroner til de lokale aktionsgrupper på landsplan i 2021," udtaler Peter Plant, formand for den lokale aktionsgruppe LAG Halsnæs-Gribskov.

"LAG-midlerne giver os mulighed for at give borgere, virksomheder og foreninger en økonomisk håndsrækning til at udvikle det lokale erhvervsliv eller til at understøtte gode levevilkår i landdistrikterne. Det er særlig vigtigt i disse Corona-tider," siger Peter Plant og fortsætter:

"LAG midlerne er vigtige for udviklingen i landdistrikterne. De skaber liv og aktivitet og er med til at fastholde arbejdspladser og til at skabe et mere sammenhængende Danmark - et Danmark i Balance."

Den nuværende LAG-indsats er en del af det danske Landdistriktsprogram, der officielt udløber i 2020.

"Der er aktuelt forhandlinger i EU om rammerne for den nye programperiode 2021-2027. Disse når dog ikke at blive færdige til start i 2021. Derfor har EU-Kommissionen besluttet, at 2021 kan være et overgangsår, hvor reglerne for den nuværende periode stadig gælder. Og det har den danske regering heldigvis støttet," forklarer Peter Plant.

LAG Halsnæs-Gribskov oplyser, at de sidste støttepenge for i år uddeles efter en ansøgningrunde med frist 15. august 2020.

Flere oplysninger kan findes på hjemmesiden: lag-halsnaes-gribskov.dk