LAG klager over langsom sagsbehandling

I et brev til erhvervsminister Simon Kollerup har formanden for aktionsgruppen LAG Halsnæs-Gribskov klaget over "uacceptabelt lange sagsbehandlingstider."

Sagsbehandlingen skulle gerne munde ud i tilskud til lokale ildsjæleprojekter, men ifølge LAG-formanden må ildsjælene ofte have stor tålmodighed, fordi pengene er længe undervejs.

"Sagen er at for eksempel Tothavens Besøgsgård, Hundested, har måttet lægge betydelige beløb ud i urimeligt lange tider, selv om sagen ligger på den flade hånd og er klar til udbetaling af LAG-tilskud. Det samme gælder Whisky-destilleriet i Kagerup. Sendrægtigheden skader tilliden til vores flotte LAG, hvor vi frivillige lægger mange kræfter," nævner Peter Plant, som har fået svar fra ministeren.

Simon Kollerup skriver, at han forstår bekymringen for, at sagsbehandlingstiderne for udbetaling af LAG-midler er for lange.

"Jeg har fokus på, at Erhvervsstyrelsen får nedbragt sagsbehandlingstiderne, og jeg kan forsikre dig om, at Erhvervsstyrelsen lægger et stort arbejde i at understøtte, at de mange gode lokale projekter rundt om i landet kan blive realiseret," svarer ministeren og forklarer, at der sket en opnormering af bemandingen på sagsbehandlingsområdet, ligesom der vil ske en forenkling af regler.

Erhvervsministeren påpeger samtidig, at sagsbehandlingstiden hænger sammen med mangelfulde projektansøgninger.

Det er Peter Plant ikke helt enig i: "Ministeren spiller sagen tilbage til os i LAG'erne ved at pege på at der er mange fejl i sagerne - det gælder ikke vores sager i LAG Halsnæs-Gribskov - og skyldes kanske at reglerne er komplicerede."