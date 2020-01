LAG-inspiration: Grønt og bæredygtigt

Der er en frisk pose penge at gøre godt med til lokale ildsjæleprojekter her i 2020, og aktionsgruppen vil gerne inspirere til at skrue de nye ideer sammen.

"I år har vi 2,3 mio. kroner til LAG-projekter, og vi starter året med at holde et inspirationsmøde om grønne og bæredygtige lokale projekter," melderPeter Plant, formand for LAG Halsnæs-Gribskov.

På mødet den 27. januar kl. 19 i Torup Landsbycenter er der mulighed for at møde ildsjælene fra Tothavens Mikromejeri, Garbolunds Naturvineri og Sykkels specialcykeludlejning, som er blandt støttemodtagerne fra LAG-puljen. Erhvervsminister Simon Kollerup har valgt at tildele ekstra 750.000 kr. til LAG projekter i Halsnæs og Gribskov i 2020, og der er fokus det grønne og bæredygtige.

"Da vores udviklingsstrategi i forvejen lægger vægt på, at projekter skal være bæredygtige i den forstand at de understøtter økologisk, økonomisk, social og kulturel bæredygtighed, har vi valgt at det overordnede tema for LAG-projekter i 2020 netop er grønt og bæredygtigt," forklarer Peter Plant.

Der er to ansøgningsfrister i 2020, nemlig den 1. marts og den 1. maj.