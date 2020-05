"Der er ingen tvivl om, hvad billedet Sommerdag ved Roskilde Fjord forestiller, men der er alligevel noget underligt ved det... Det er, som om det vil noget mere end at beskrive et smukt kig," står der på Kulturministeriets billedkunstkanon-hjemmeside. Billedet er malet ved Frederiksværk år 1900

L.A. Ring: Nyt bogværk om den berømte maler

"Han betragtes i dag som en af Danmarks vigtigste malere, og der er en voksende international interesse for hans værker – både i Norden, i resten af Europa og i USA," hedder det i foromtalen af bogen 'Det glasklare hjerte' af forfatter og forsker Henrik Wivel, som forsøger at tegne et nuanceret billede af L.A. Rings kunst, liv og tid og giver en introduktion til det moderne gennembrud og den tids fremtrædende personkreds, deriblandt Herman Bang, J.P. Jacobsen, Anna Ancher, Vilhelm Hammershøi m.fl.

Wivel beskriver L.A. Ring som en diskret mand, og han destruerede store dele af sin egen korrespondance før sin død. Henrik Wivel har som den første forsker fået adgang til væsentligt nyt kildemateriale, bl.a. hustruen Sigrid Rings breve og en række venner og kunstnerkollegers skriftlige vidnesbyrd om L.A. Ring. "Derfor kan der nu tegnes et langt mere nuanceret billede af Ring end hidtil i kunsthistorien," nævner Henrik Wivel, som i biografien nuancerer opfattelsen af Ring som en melankolsk mørkemand, men også som et karismatisk, karakterfast og generøst menneske med en stærk fascinationskraft.

Tiden i Frederiksværk

Han blev født på Sydsjælland og tog senere navn efter sin fødeby Ring ved Næstved. L.A. Ring blev i 1996 gift med Sigrid Kähler, og to år senere flyttede parret til Åsebro 4 i Frederiksværk. To af parrets tre børn, Githa (1899-1948) og Anders Herman (1900-1948) er født i Frederiksværk og døbt i Vinderød Kirke.

Frem til foråret 1902 malede Ring op mod 100 billeder med motiver fra Frederiksværk og omegn, hvor han var inspireret af landskaber, steder og personer. Maleriet 'Sommerdag ved Roskilde Fjord' er et af Rings hovedværker og er et af de særligt udvalgte værker i en særlig billedkunst-kanon.

L.A. Rings liv og kunst har nærmest været en livslang interesse for Henrik Wivel, somer forfatter til lere bøger og artikler om kunstneren: "Ring brød med de smukke, nationalromantiske genrebilleder af sorgløse karle og piger i nationaldragter til fordel for det groteske og skævvredne. Og det faldt ikke i alles smag. Med sine overraskende beskæringer og abstrakte rum viser hans værker andre sider af virkeligheden end dem, vi kan se med det blotte øje."

Bogen udkommer 7. maj på forlaget Strandberg Publishing.