Kvaler og kaos i Peder Falster svinget

Det er blevet skrevet i flere omgang i Halsnæs Avis, ligesom der skiltes med omkørsel, at der fra onsdag 12. august ville blive lukket for gennemkørsel, med undtagelse af busser, i Peder Falster svinget i centrum af Frederiksværk.

Det er i forbindelse med udskiftning af broen som forbinder Peder Falsters Vej og Nørregade, at der i de kommende måneder er spærret for gennemkørende trafik.

Alligevel afstedkom lukningen af vejen store trafikale kvaler og kaos onsdag eftermiddag, specielt ved krydset til Syrevej, hvor adskillige billister og cyklister var i vildrede om hvad der var rigtigt og forkert, men også udkørslen fra Allégade gav trafikale udfordringer.

Torsdag formiddag var Halsnæs Avis på 'inspektion' i svinget, og lad det bare være sagt med det samme, havde bødeblokken været fremme, så var der hurtigt indtjent en dagsløn.

Det er kun busser der må køre igennem Peder Falster svinget, og kommer man fra Allégade er det kun tilladt at svinge til venstre.