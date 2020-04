Kunstnere udstiller virtuelt

Aftale med kunstnerne

Hundested Kunstforening har nu fået en aftale med de kunstnere, der under normale omstændigheder fysisk skulle udstille på Fyrgården, at der arbejdes sammen om, at Hundested Kunstforening og den enkelte kunstner tager billeder af kunstværkerne, som foreningen herefter udstiller virtuelt.

Det vil sige, at Hundested Kunstforening til stadighed udstiller efter planen i samarbejde med deres kunstnerne.

"Vi mener, at vi alle har brug for kunstens forunderlige verden, for herigennem at opleve indre stemninger og følelser når vi ser og oplever kunsten", fortæller formand for Hundested Kunstforening Lone Vind. Hun tilføjer: