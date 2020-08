Kunstnere slår dørene op

Mange af de lokale kunstnere har åbent året rundt i deres atelierer og værksteder, og i den kommende weekend er godt 40 kunstnere samt udstillingssteder igen gået sammen om to dage med åbne atelierdøre, så der er mulighed for at tilrettelægge ture med kunstkig i hele Halsnæs.

I brochuren Kunst i Halsnæs 2020 er der rigeligt med inspiration til besøgssteder plus præsentation af de enkelte kunstnere, og i forordet rammer kulturudvalgets formand, Helle Lunderød, traditionen ind: "Vi har et levende og spændende kunstnerisk miljø. Kunstnerne er kommet hertil gennem mange hundrede år - Lundbye, Ring, Drachmann, de oplevede og sansede, og de brugte motiver af naturen og menneskene i deres kunst."

Traditionen med Åbne Atelierdøre har efterhånden et par årtier på bagen og eventen plejer at tiltrække hundreder af gæster på rundture mellem atelierer, gallerier og andre udstillingssteder.

I brochuren og på hjemmesiden www.kunstihalsnaes.dk vises vej til besøgstederne, og der nævnes kunstnere som maleren Mikael Olrik, dekoratør Ruth Rasmussen, Galleri Liisberg, maleren Robert McLean, keramiker Jette Arendal og mange, mange flere.

Dørene er åbne lørdag-søndag kl. 11-17.