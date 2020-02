Kunstforening fejrer jubilæum

På Fyrgården i Hundested inviterer Hundested Kunstforening indenfor til en stribe arrangementer og udstillinger i et begivenhedsrigt jubilæumsår.

Foreningen blev stiftet for 40 år siden og havde i begyndelsen udstillinger i billedtårnet på rådhuset i Hundested, men senere rykkede udstillingerne til Fyrgården, tæt på Knud Rasmussens Hus og Spodsbjerg Fyr.

Bag foreningsinitiativet stod en gruppe aktive mennesker fra Hundested, der gik til modellering på aftenskole under ledelse af kunstner Niels Gunder Knudsen, og formålet var at fremme interessen for kunst i Hundested Kommune. Stiftelsen skete 31. marts 1980. Arkitekt Svend Mortensen som var en af igangsætterne, blev foreningens første formand 1980-1987.

Efterfølgende formænd blev Torben Fougner 1987-1990, Børge Nielsen 1990-1999 og Lis Jensen 1999-2017. Lone Vind har været formand siden 2018, og hun beretter om stor opbakning til foreningen.

"Vores ferniseringer og udstillinger er livlige og velbesøgte, det er sjovt og hyggeligt sammen at få nye indtryk på nethinden og lytte til den aktuelle kunstner som fortæller underholdende om sin kunst. Foreningen køber et værk fra hver udstilling. Værkerne bortloddes blandt foreningens medlemmer til den årlige, festlige generalforsamling i februar.

Foreningen drives helt af frivillig arbejdskraft," fortæller Lone Vind, der afslører et omfattende jubilæumsprogram med start den 7. marts i Fyrgården, hvor billedkunstner Carsten Dahl fra Frederiksværk viser oliemaleri på lærred og på specielt fremstillede borde.

Den 18. april åbner udstilling med abstrakte landskabsbilleder af den færøske kunstmaler Øssur Møhr, og den 30. maj fortsættes med grønlandske landskabsbilleder, mens en sommerudstilling fra 11. juli omhandler motiver fra Island.