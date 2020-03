Kun 18 børn i nødpasning

Nødpasningen kører fortsat i børnehusene i Kregme, Hundested og Frederiksværk for de 0-6-årige og på Magleblik Skole for skolebørn op til 9 år.

Tirsdag var der samlet set mødt 18 børn op de fire steder, fortæller Halsnæs Kommune i en opdatering om situationen med nødpasning, og fra nødpasningsstederne lyder det, at forældrene er glade for, at nødpasningen giver dem mulighed for at passe deres arbejde i en svær tid, og at stemningen blandt forældrene er positiv.

"Der skal lyde en tak til både forældre og til personalet for at udvise positivitet og samfundssind. Det gælder både det hjemsendte personale og dem, der møder op og giver børnene en god hverdag i en speciel tid," står der videre i meddelelsen, der bekræfter at mange forældre har fundet andre pasningsmuligheder til deres børn, så nødpasningen ikke belastes mere end nødvendigt.

Da kommunen fredag efterlyste tilbagemeldinger om behov for nødpasning var der 68 tilmeldte, men behovet har indtil videre vist sig at være langt lavere, efter at de fire steder med nødpasning åbnede mandag morgen.