Kulturens Kraft

Der er ingen tvivl om, at vi står i en alvorlig krisetid, det hører vi hele tiden både fagfolk og politikere forklare os. Der er en sundhedskrise, en epidemikrise og det bliver til en økonomisk krise med stor betydning for alle dele af samfundet. Det griber ind i alle dele af vores livssituation vores arbejde, vores relationer og nærvær med alle fra de nærmeste til andre medborgere.

For nogen tid siden skrev jeg et lille digt på min Facebook-side, omhandlende mine mange forårsblomster, og særlig den lille blå anemone, der står ukueligt og sikkert trods ensomhed, gus og alverdens modgang. Og jeg tænker det er lige den styrke og vilje vi har brug for at give hinanden i disse dage, hvor fællesskabets styrke skal vise sig ved at vi ikke er så meget sammen.

Reagerer forskelligt

Når man som menneske hele tiden befinder sig i en krisetilstand så gør den forskelligt ved os , nogen forsøger at flygte fra det, andre stiller sig op og kæmper, nogen går i spidsen og andre lukker ned i bekymring og angst.

Uanset hvordan vi reagerer så er det vigtigt, at vi anerkender at man reagerer forskelligt, men også vigtigt at vi hjælper hinanden med at stå det igennem. Jeg plejer at reagere på udfordringer, som Churchill sagde under 2. Verdenskrig: “Keep Calm and Carry on”, men det er jo ikke alle der har det sådan.

Det er jo noget nemmere at klare, hvis man kunne gribe ud og nå et andet menneske , forsamles og være sammen enten bare stille sammen eller opleve sammen, give et opmuntrende og kærligt kram.