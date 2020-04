Kronvildt boltrer sig på Halsnæs

De ses ofte enkeltvis eller i flokke rundt omkring i Halsnæs' landskab: kronvildtet.

Torsdag dag morgen var Søren Klausen heldig at se en flok ved Melby.

"Flokken har hygget sig i området i et stykke tid og en periode er en flok på 11 dyr set tæt på Enghaven/Brødemoseskoven i Frederiksværk. Typisk tæt på midnat fouragerer de på roer på markerne. De er ofte tæt på jernbanen, men lokoførerne har opdaget dem og kører langsomt forbi - tak for det," fortæller Søren Klausen, der tog billederne af 6-7 dyr ved Troldebjergvej: "Et fint lille harem med en mindre krontyr."