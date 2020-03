Kro vil gøre plads til udsatte borgere

Hundested Kro vil gå nye veje for at fylde værelser og hjælpe samfundets svageste

Hundested Kro & Hotel ønsker at stille værelser til rådighed for samfundets svageste. En win-win situation i en svær tid, hvis det lykkes, mener forpagteren Tanja Hollerup, som pointerer at mange hoteller og kroer nu står næsten tomme.

Sådan er situationen også på Hundested Kro, men her har man nu fået en ny idé til at fylde værelserne.

De seneste meldinger går på, at herberg og botilbud er under et stort pres, samtidig med at coronavirussens mange karantæner også kan aflæses i statistikkerne for hustruvold og vold mod børn.

Det har fået Hundested Kro & Hotel til at stille værelser til rådighed for samfundets svageste via kommunerne, som er de ansvarlige, fortæller forpagter Tanja Hollerup.

”I en svær tid ser vi det som en win-win for alle parter. Vi står lige nu med tomme værelser, og vi har i forvejen et godt samarbejde med Halsnæs Kommune, hvor vi f.eks. har haft genhuset folk for en periode, hvis de har haft ild deres bolig, ifm. udslusing til plejecentre eller hvis der har været uenigheder i familier m.m.,” siger Tanja Hollerup.

Hun håber, at andre hoteller vil lade sig inspirere af ideen.

”Vi har alle et ansvar for samfundets svageste, og det kommer coronavirussen ikke til at lave om på. Hvis det samtidig kan skabe omsætning til at dække bare en smule af udgifterne, så vi ikke er nødt til at afskedige medarbejdere, så er det selvfølgelig glædeligt,” lyder det fra forpagteren.

Hun mener, at virksomheden kan stille værdige rammer til rådighed for de potentielle gæster med eget værelse og bad, morgenmad og mulighed for aftensmad.

Kilde: pressemeddelelse fra brancheforeningen Horesta