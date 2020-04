Kro har plads til udsatte borgere

To kommuner har reserveret værelser og tre personer har selv henvendt sig til Hundested Kro, efter at direktør og forpagter Tanja Hollerup for nylig kom med udmeldingen om udlejning af værelser til udsatte borgere.

"Jeg har også været i forbindelse med organisationen bag krisecentrene, og de vil have det i mente, hvis der skulle opstå akut brug for pladser," fortæller Tanja Hollerup om kroens tiltag for at holde lidt gang i værelsesudlejningen i en tid, hvor belægningen er ca. 80% under det normale.

"En storkøbenhavnsk kommune var tidligt ude med booking til to borgere, tre personer er rykket ind, fordi de mangler tag over hovedet, og Halsnæs Kommune har reserveret fire værelser til udsatte borgere, der har brug for at være i isolation - eksempelvis socialt udsatte med symptomer på virus og har behov for et sted at være. Det gør selvfølgelig at vi tager forholdsregler for at undgå smittespredning," fortæller kro-direktøren og tilføjer, at der er plads til flere, da de vanlige turistovernatninger og -ophold stort set er gået i 0, samtidig med at planlagte musikarrangementer og større selskaber er blevet aflyst.

Ud over husning af udsatte borgere holdes liv i den gamle kro med støt stigende interesse for take away: "Jeg synes, at folk generelt er gode til at bakke op, og vi sælger fortsat dagens ret som take away til kunder i store dele af lokalområdet. Og ud over det, er vi kommet langt med istandsættelse af Fadeburet, vores lille beværtning, som vi glæder os til at genåbne i ny forklædning, når epidemien en gang er drevet over," slutter Tanja Hollerup, som tiltrådte som Hundested Kros nye direktør og forpagter 1. marts.