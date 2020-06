Kriseberedskab i bero

Halsnæs Kommunes kriseberedskab har fungeret siden marts, men det sættes i bero fra starten af næste uge, oplyser kommunen på halsnaes.dk.

Beredskabet med borgmesteren, direktionen samt relevante fagpersoner har under COVID-19-krisen har de i fællesskab besluttet, hvordan situationen skulle håndteres, og hvordan udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder konkret skulle gennemføres i Halsnæs Kommune.

"Når kriseberedskabet sættes i bero fra starten af uge 26 skyldes det, at mange af de kommunale serviceopgaver efterhånden er tilbage til noget nær normal drift, dog med visse restriktioner i forhold til at forebygge smitte med COVID-19. At sætte kriseberedskabet i bero betyder ikke, at kriseberedskabet nedlægges, og det skal ikke ses som et udtryk for, at COVID-19 er et overstået kapitel. Virusset findes stadig i vores samfund, og derfor er kriseberedskabet naturligvis klar, hvis COVID-19 atter blusser op," melder kommunen og tilføjer, at der stadig kan opstå situationer, hvor det er nødvendigt med handling fra kriseberedskabet.