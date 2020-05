Kregmekryds og sort kryds: Gentænk nogle trafikprojekter

Som tidligere anført her i avisen vil den påtænkte ombygning ikke løse de trafikale problemer i Kregme, så de bevilgede penge vil være spildt. Udsættelsen bør bruges til at overveje alternative løsninger, hvor tanken om at bygge en omfartsvej for trafikken til og fra Hillerød seriøst bør projekteres i detaljer. Det kan man godt nå på et par måneder, og hvis dette projekt kunne blive realiseret, vil trængslen være borte, og beboerne vil få et væsentligt bedre miljø.

Halsnæs Avis oplyser, at Corona-krisen har betydet, at ombygningen af rundkørslen i Kregme er udskudt i nogle måneder. Med denne udskydelse er der pludselig opstået en god chance til at genoverveje hele projektet.

Man bør samtidig atter presse på hos staten og Vejdirektoratet for at få ændret krydset Hillerødvejen-Ubberupvej. Det er et meget farligt kryds, der er dårlige oversigtsforhold og den gennemgående trafik kører ofte alt for hurtigt. Her kunne man flytte krydset, så oversigtsforholdene blev bedre og indrette det helt anderledes evt. med lysregulering.

Et tredje sted, hvor der også er store trafikale problemer er krydset Hillerødvej-Sportsvej. Den gennemgående trafik kører ofte med alt for stor fart, og det er på nogle tidspunkter meget svært at komme ud fra Sportsvej. Her bør man meget hurtigt etablere lysregulering.

Brug de kommende to-tre måneder til at skabe øget sikkerhed på Rute 16. Det er absolut tiltrængt.