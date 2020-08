Kræftens Bekæmpelse samler ind på ny måde

"Kræftens Bekæmpelse har brug for al den økonomiske støtte, der er mulig, så vi fortsat kan bidrage til målet om et liv uden kræft. Men på grund af Corona kommer vi i år ikke til at gå fra dør til dør for at samle penge ind," fortæller Annegrete Munksgaard, næstformand for Halsnæs Lokalforening.