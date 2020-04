Kortere åbningstid giver forældre problemer

"Det sker for dels at sikre, at der kan være nok ansatte til stede til at tage sig af de mindre børnegrupper, og at der er tid til ekstra rengøring. Det skal både være et pædagogisk godt tilbud for børnene og samtidig leve op til alle de krav, Sundhedsstyrelsen stiller," skriver Halsnæs Kommune på sin hjemmeside.