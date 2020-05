Korsang bag duggede ruder

Regn og blæst

Aktivitetsmedarbejder Lisbeth Birch Nielsen fortæller om formiddagen der blev ganske speciel, med et syngende kor der i løbet af formiddagen sang for beboerne. Koret stående udenfor på terrasserne foran plejecentrets seks forskellige afdelinger, og syngende ind til beboerne.

"Hatten af for Paraplyens kor som sang for alle afdelingerne, selv om det var koldt, blæsende og det regnede. Koret sørgede for en rigtig fin oplevelse for beboerne, og de har lovet at komme igen, når tiderne forhåbentlig snart, er bedre igen", fortæller Lisbeth Birch Nielsen. Hun fortsætter:

"Det har været og er en svær tid for beboerne, ingen besøg fra venner og familie og flere af vores aktiviteter i centret er enten aflyst eller er lukket ned. Bl.a. forårets visit fra Besøgsgården, der altid er flinke til at kigge forbi med nogle af deres dyr".