Kontant opbakning til Kinos vægmaleri

Støttebeløbene bliver ved med at tikke ind til Hundested Kino, som har startet en indsamling til fordel for biografens nye vægmaleri, kreeret af den lokale kunstner Ulrik Schiødt og hans co-worker Peter Skensved.

Støttebeløbet indsamlet via Mobile Pay nærmer sig de 15.000 kroner og hertil kommer et tilsvarende beløb fra sponsorer. De penge falder tilsyneladende på et tørt sted, da "det er en bekostelig affære og derfor er alle velkomne til at bidrage med økonomisk støtte," lyder det på biografens Facebookside.

Kino og kunstnerne har allerede fået en del positive tilkendegivelser for gavlmaleriet med motiver fra Hundested før og nu: Knud Rasmussen, Nordmolen med den grønne hal og Havnegrillen, foruden en stribe andre genkendelige motiver.

Foreningen Hundested Kino er i øjeblikket i gang med endnu en fase i renoveringen af den gamle biograf, senest med indretning af café i den lille biografsal.