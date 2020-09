Konkurrence skal køre Halsnæs rent

Ispapir, brugte burgerbakker, tomme juicekartoner og kaffebægre bliver smidt langs veje og stier, selv om det er nemt at tage affaldet med sig og smide det i en dertil indrettet skraldebøtte.

Halsnæs Kommune har startet kampagnen Kør Halsnæs Rent, hvor der er i alt 100 bil-affaldsbeholdere på højkant i en konkurrence. Førstepræmien er oven i købet en beholder fyldt med lækkerier.

For at deltage skal man først besvare spørgsmål på en kupon, der findes på www.halsnaes.dk, hvorefter der er chance for at vinde en affaldsbeholder til at montere bag på nakkestøtter i bilen.

Kampagnen kører hele efteråret.