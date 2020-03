Kommunal håndsrækning til corona-ramte virksomheder

Hurtig betaling af regninger fra virksomheder og leverandører skal være med til at understøtte erhvervslivet, der lige som mange andre dele af samfundet er ramt af coronakrisen.

"Søndag kunne regeringen melde ud om forskellige hjælpepakker og ordninger, og vi har i Halsnæs Kommune overvejet, hvordan vi kan give en hjælpende hånd til det private erhvervsliv i kommunen," siger borgmester Steffen Jensen (A).

"Vores bidrag til at understøtte erhvervslivet er, at vi fra i dag sætter regninger til private virksomheder og leverandører til betaling, så snart regningen er godkendt og ikke først ved forfaldsdato. Vi håber, at det kan være med til at styrke virksomhedernes likviditet, der kan være ret udfordret lige nu," siger borgmesteren om fremskyndet betaling af ca. 1.700 fakturaer.

I en opdatering om corona-situationen netop nu, pointerer Halsnæs Kommune, at det løbende overvejes om flere lignende tiltag kan sættes i værk.