Kommende studenter får huerne på

Selv om de sidste karakterer endnu ikke er givet, er der allerede masser af kommende studenter, som får huerne på i disse dage på Frederiksværk Gymnasium og HF.

Intet er som det plejer at være i disse coronatider, og eleverne kender endnu ikke deres karakterer fra de skriftlige eksamener, men de kommende studenter bliver allerede nu hyldet af familie og venner, efter at have været oppe til den sidste mundtlige eksamen.

Under normale omstændigheder kommer huerne først på, når den sidste karakter gives ved den allersidste mundtlige eksamen. HF-eksamenerne finder sted den 22. og 23. juni, så der kommer de blå huer også på. Translokationen og vognturene den 26. juni på gymnasiet bliver også anderledes i år.

"Præcis hvordan den kommer til at forløbe er endnu ikke fastlagt, da de mange retningslinjer skal overholdes. Men festligt skal det nok blive under alle omstændigheder," lyder det fra skolen.