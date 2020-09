Se billedserie Lis Gejlager var i sin have på Heimdalsvej, da hun hørte klagende lyde fra skolestien på den anden side af hækken. Foto: Kim Larsen.

Kørestol løb tør for strøm: Ingen hjælp at hente!

I mere end seks timer forsøgte hjælpsomme borgere at skaffe hjælp til handicappet kvinde - men uden succes

Halsnæs Avis - 09. september 2020 kl. 10:18 Af Kim Larsen

HALSNÆS Lis Gejlager er mandag formiddag ude for at plukke æbler og pærer i sin have på Heimdalsvej i Vinderød, da hun hører nogle klagende lyde fra den anden side af hækken, hvor skolestien løber.

Hun kan ikke rigtig høre hvad det er, før lydene slår over i direkte gråd. Det er et menneske i nød.

"Jeg kravler gennem hækken og ser jeg en kvinde i elektrisk kørestol. Hun fortæller at hun er kørt tør for strøm. Hun er meget ulykkelig. Jeg får hende beroliget og lover, at jeg nok skal hjælpe," fortæller Lis Gejlager.

Kvinden er halvsidigt lammet og kan ikke gå. Hun bor i beskyttet bolig og modtager hjælp fra Hjemmeplejen.

"Jeg går ind for at ringe til Hjemmeplejen, men klokken har passeret 11, så linjen er lukket og opkaldet går over til rådhuset: 'Du er nu nummer 27 i køen', lyder det."

"Det går ikke, tænker jeg, og vender tilbage til fruen. Jeg tilbyder at cykle over til Arresøparken og bede dem finde en kørestol, så de kan hente hende og køre hende hjem."

"Personen, jeg får kontakt til, siger at det er Hjemmeplejen, der skal hjælpe. Så bliver jeg meget bestemt, ja jeg bliver vred, og siger, at de bliver nødt til at hjælpe med stol og personale, da jeg ikke kan klare transporten selv. Det lover de så: 'Jeg skal se, hvad vi kan gøre', bliver der sagt."

"Så cykler jeg tilbage og fortæller, at hun vil blive hentet i en kørestol og kørt hjem."

"Men der sker ikke noget."

"Lidt senere kommer et ægtepar forbi, som vælger at blive der for at hjælpe. Efter en længere ventetid aftaler vi, at de skal gå til Arresøparken for en forklaring og evt. enkørestol - så bliver jeg tilbage. Klokken er ca. 2 på det tidspunkt."

"De kommer tilbage med besked om, at der hjælp på vej. Men der kommer stadig ingen.,

"Så ringer jeg til kommunen og beder om at tale med borgmesteren. Han er ikke til at få fat i, så jeg bliver stillet om til en administrativ medarbejder, som lover at skrive min klage ned og fremlægge den for borgmesteren."

"Ægteparret har i mellemtiden talt med Falck, men de afviser at have noget med det at gøre. Politiet er også blevet kontaktet."

"Tiden går, og klokken er nu over 4. Der er stadig ingen hjælp at spore i horisonten, så vi ringer til Arresøparken endnu en gang i håb om hjælp til den stakkels kvinde, der nu har siddet i sin kørestol i over fem timer. "

"Der er fortsat ingen hjælp på vej. Et sidste opkald til Arresøparken, i håb om kontakt til en sygeplejerske, mislykkes også. Det kan ikke lade sig gøre, de sidder i møde hele dagen."

"Så beder jeg om at tale med forstanderen. 'Vi har ingen forstander', får jeg at vide."

"En begivenhedsrig dag ender med, at den ene ægtefælle går hjem for at hente deres bil. Ved fælles hjælp lykkes det, at få fruen bakset ind i bilen og kørt hjem. Den elektriske kørestol måtte vi efterlade."

"I over seks timer har den stakkels handicappede kvinde siddet fast i sin kørestol ,fordi kommunen og Hjemmeplejen ikke har evne eller vilje til at yde hjælp til deres handicappede borger i nød."

"Ingen borger bør udsættes for sådan et svigt. Det er totalt utilgiveligt. Ja, jeg er rasende." fastslår Lis Gejlager, som efterlyser en procedure for hjælp i sådan en situation.

"Tirsdag ringede jeg til Hjemmeplejen for at tale om episoden. 'Du er nu nummer 27 i køen,' blev der sagt. Så ringede jeg til avisen i stedet," fortæller Lis Gejlager.

Kommunen svarer Halsnæs Avis bedt forelagt Lis Gejlagers fortælling for Halsnæs Kommune.

Efter at have undersøgt sagen udtaler chef for Sundhed og Ældre Birgit Gundorph:

"Vi er meget berørte over at høre om den oplevelse, Lis Gejlager og den pågældende borger har haft. Derfor har vi også undersøgt sagen grundigt. "

"Helt overordnet kan jeg sige, at vi faktisk tog henvendelsen om borgeren meget alvorligt. Plejecentret og hjemmeplejen brugte flere timer på fysisk at lede efter borgeren uden desværre at kunne lokalisere, hvor vedkommende var strandet. "

"Vi har efterfølgende været i dialog med borgeren, og noget tyder på vedkommende var strandet et andet sted end først angivet. Samtidig blev der gjort flere forsøg på at ringe tilbage til Lis Gejlager, men telefonen blev ikke taget. Til sidst ender plejecentret med at kontakte Politiet om sagen, og de kan efter det oplyste heller ikke komme i kontakt med Lis Gejlager. "

"Men det ændrer ikke på, at Lis Gejlager havde en dårlig oplevelse og fik en følelse af ikke at blive taget alvorligt. Vi vil derfor også vende blikket indad og se på, om vi i dialogen med Lis Gejlager har sendt nogle forkerte signaler."

"Det er ikke tilfredsstillende, at Lis Gejlager havde svært ved at komme igennem til kommunens hovednummer. Der kan være spidsbelastningsperioder, hvor der er ventetid, og den pågældende dag, var der desværre noget længere ventetid end normalt - bl.a. pga. personalemangel. Det beklager vi naturligvis."

"Lis Gejlager siger også, at hun ringede til hjemmeplejen, men at det blot førte til, at hun blev viderestillet til hovednummeret. Det burde ikke kunne ske, og derfor har vi testet, om systemet virker, som det skal. I ingen af disse tests er det lykkes at genskabe en situation, hvor man bliver omstillet til hovednummeret."

"Vi har siden, vi blev bekendte med Lis Gejlagers oplevelser, været i dialog med hende om sagen og beklaget den oplevelse, hun har haft. Meget tyder på, at det er et sammenfald af uheldige omstændigheder, der har ført til den beklagelige episode. "

"Vi har, som nævnt, ligeledes været i kontakt med borgeren i den elektriske kørestol, og vi sørger fremadrettet for, at der bliver sat et nummer til Falck på kørestolen, som man skal ringe til, hvis en sådan situation igen opstår."

"I forbindelse med bevilling af elektriske kørestole opfordrer vi i øvrigt altid til, at man tegner et serviceabonnement hos Falck, så man kan få hjælp, hvis man f.eks. løber tør for strøm," slutter sundheds- og ældrechef Birgit Gundorph.