Købmand forgylder klubber

"Jamen der er rigtig mange foreninger og klubber der er ramt hårdt på økonomien som følge af nedlukningen af samfundet i forbindelse med corona-krisen. Nogle har mistet kontingenter eller sponsorer. Vi vil gerne være med til at gøre en forskel her i lokalområdet i takt med at foreningslivet igen åbner op".

Torben Lauridsens sponsorat blev en mulighed via en uddeling fra Købmandsfonden KFI, som frie købmænd over hele landet kan ansøge om til lokale sponsorater.

Tak for støtten

"Sådan et sponsorat betyder altid meget for en klub som vores. Vi støtter op om ungdomsstævner i ind og udland, ligesom vi støtter op om vores trænere i form af mange trænerkurser under DBU. Begge dele fylder godt i regnskabet, men det er til stor gavn for medlemmer og trænere", lød det fra Kim Daugbjerg i forbindelse med overrækkelsen.

"Det er meget overvældende og vi er utrolig glade for sådan en støtte fra Torben, han fortjener et kæmpe skulderklap. Det er dejligt, at det lokale erhvervsliv støtter op om foreningslivet, det er jo sådanne ting der er med til at skabe endnu bedre rammer i hverdagen for alle i klubben", sagde John Rydahl ved samme lejlighed.