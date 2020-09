Klubdag i FFK: Løven Leo kom på besøg

Og mens de små fodboldben hyggede sig med Leo, så var FFK's trænere samlet til rundbordsmøde med FCK's repræsentanter for at tale om den gode børnetræning.

"Det her samarbejde skal optimere rammerne for klubbens yngste medlemmer, vores egne trænere får en masse sparring og inspiration fra FC København, og det skal selvfølgelig være med til at udvikle børnefodbolden i Frederiksværk".

Bedre retning

"Samtidig er det et samarbejde som er til stor gavn for os, vi føler jo at træningen og miljøet i klubben bliver påvirket i en bedre retning og at repræsentanterne fra FCK med deres tilstedeværelse får kendskab til os og derigennem bliver en del af vores miljø", siger John Rydahl.

Torsdagens seance med FCK-trænere på sidelinien bliver således ikke en enlig svale, tværtimod:

"Nej slet ikke. Også fremadrettet vil FCK komme forbi og følge vores trænere og ungdomshold tæt og komme med diverse input og idéer, så der hele tiden følges op på det som er sat i gang", slutter John Rydahl.