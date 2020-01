Trioen fra Klovn The Final: Casper, Frank og Mia - et par af dem var en tur forbi Hundested under optagelserne. Pressefoto: Nordisk Film

Klovn-scener indspillet på besøgsgård

I løbet af nogle regnvåde dage i sensommeren 2019 lagde besøgsgården Tothaven lokation til et par af scenerne i den kommende Klovn-film med Casper Christensen og Frank Hvam i hovedrollerne.

"De to har det med at rode sig ud i nogle situationer, der udvikler sig. Det skete også, da de indspillede her hos os," fortæller Jakob Olsen, Tothaven ved Hundested, hvor filmholdet rykkede ind tre dage i september.

Han må ikke fortælle så meget om optagelserne på gården, men: "Der gik noget i stykker som ventet, og det var heldigvis noget af det, de selv havde med. Men vi var selvfølgelig ret spændte på, hvad der skulle ske efter at have læst et udkast til scenerne," fortæller Jakob Olsen og nævner episoder med en form for rallykørsel blandt gårdens dyr og en busfuld drag queens ude på Torupvejen.

"Det var dårligt vejr noget af tiden, så vi troede, at det ville aflyst, men de tog det hele ret cool, og optagelserne var i kassen efter to dage. Det var et stort set-up med 30 personer plus skuespillere og statister. 30-40 køretøjer var der også. Vi og nogle venner er i øvrigt selv med som statister. Det var virkelig sjovt," fortsætter gårdejeren, der blev kontaktet af filmselskabets 'location scout' efter at en scenograf tilfældigt havde været en tur forbi besøgsgården.

Tothavens ejere slog til og fik en sjov oplevelse ud af det: "Frank, Casper og hele holdet var nogle herlige mennesker."