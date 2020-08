Se billedserie Der etableres klatrevæg på gavlen til Halsnæs Lilleskole lige ved multibanen i Torup. Arkivfoto: Realdania. Foto: Leif Tuxen

Klatreklub under opstart i Halsnæs

Søger frivillige, der vil være med til at etablere klatreklub for både børn, unge og voksne

Halsnæs Avis - 12. august 2020

HALSNÆS Da Torup blev kåret som årets landsby i 2019, fulgte en pengepræmie med sammen med hæderen. Disse penge er blevet delt ud til forskellige lokale initiativer - et af dem er etablering af en klatrevæg i Torup i samarbejde med Halsnæs Lilleskole og klatreinstruktør Sofie Most Jensen, som selv bor i Torup.

"Klatrevæggen vil blive lavet i løbet af september/oktober på gavlen lige ved multibanen," fortæller Sofie Most Jensen, som nu er gået i gang med at etablere en klatreklub.

Torup Klatreklub bliver navnet, men klubben henvender sig til alle klatreinteresserede i Halsnæs, understreger Sofie Most Jensen, som fortsætter:

"Måske klatrer du allerede eller har gået og tænkt, at det var noget, som du eller dit barn kunne være interesseret i. Så har vi brug for dig nu. Vi er lige nu en forening i opstartsfasen, og har derfor brug for flere former for frivillige - ikke mindst medlemmer til bestyrelsen."

Sofie Most Jensen hører også gerne fra folk, som har interesse for andre opgaver, såsom turarrangør, træner, hænder til opbygning af væggen eller lignende:

"Som tak, vil vi tilbyde et gratis sikringskursus, så man har mulighed for at benytte væggen ubegrænset."

Alsidig sport Men hvad er det egentlig klatring har at byde på? Sofie Most Jensen fortæller:

"Klatring er en alsidig sport, som byder på mange forskellige former for oplevelser. Fysisk byder klatring på træning af balance, koordination, kondition, samt at alle kroppens muskler og led kommer i bevægelse."

"Psykisk byder klatring bl.a. muligheden for at bryde grænser, skærpet koncentration samt overvindelse af frygt og eventuel højdeskræk. Sidst, men ikke mindst, byder klatring på en masse fantastiske udflugter til mennesketomme natursteder."

Torup Klatreklub vil primært have fokus på de unge, men vil også være et tilbud for voksne i Halsnæs.

Børn op til 10 år vil få mulighed for at klatre i følgeskab med forældre, og der vil blive lavet et juniorhold (10-18 år) som ugentligt tilbud, samt årlige ture og mulighed for deltagelse i konkurrencer osv. Hertil kommer et seniorhold (+ 18 år) som et ugentligt tilbud - med fælles klubtur en gang om året.

Torup Klatreklub, ved Sofie Most Jensen, kan kontaktes på tlf. 6085 0782 eller mail: Sofie_most@hotmail.com