Klasserne er blevet mindre

Der er 20,6 elever i en gennemsnitlig folkeskoleklasse i Halsnæs

Halsnæs Avis - 28. september 2020 Af Kim Larsen

FOLKESKOLE Det er slut med kæmpe skoleklasser på mere end 28 elever i Halsnæs Kommune.

Folkeskoleloven giver mulighed for dispensation op til 30 elever, men den mulighed har Halsnæs Kommune valgt at se bort fra siden politikerne i 2017 indgik et nyt skoleforlig.

Et forlig der samtidig angiver, at der skal være skærpet opmærksomhed på klasser med over 26 elever, samt at 0. klasser ved skolestart normalt ikke har flere end 24 elever.

En årrække med skolesammenlægninger og klassemaksimeringer er blevet afløst af skoledelinger. Først blev Melby Skole selvstændig igen, og siden fulgte Ølsted Skole efter.

Effekten kan aflæses i de aktuelle klassestørrelser på de fem folkeskoler i Halsnæs Kommune.

I skoleåret 2020/21 er der blot to klasser med over 26 elever i form af to klasser med 27 elever på henholdsvis Melby Skole og Ølsted Skole.

Ingen af de nystartede 0. klasser har mere end 24 elever.

Der er i alt 2.231 folkeskoleelever i Halsnæs, hvoraf 93 er visiteret i specialtilbud. De 2.138 elever i almenmiljøet er fordelt på 104 klasser, hvilket giver en gennemsnitlig klassekvotient på 20,6 elever.

Den gennemsnitlige klasse, Efter en periode med skolesammenlægninger og klassemaksimeringer størrelse varierer mellem skolerne fra 18,6 på Ølsted Skole til 22,1 på Magleblik Skole.

Over de seneste år er den klassekvotient steget på Ølsted Skole og samtidig faldet på Hundested Skole.

"Det er glædeligt" Udvalgsformand for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, Helge Friis (S), glæder sig over at klasserne i kommunens skoler er blevet mindre:

"Det er glædeligt, for med en lavere klassekvotient bliver der mere tid til den enkelte elev," siger han og fortsætter:

"Vi har delt skoler igen, så vi nu har fem folkeskoler: Melby Frederiksværk, Magleblik, Ølsted og Hundested. Det er med til at gøre klasserne mindre."

"Jeg skal være ærlig at sige, at det er en dyr måde at drive skole på. Men det er med til at give mange børn en bedre undervisning, når der ikke er så mange i klassen."

Helge Friis håber og tror, at de mindre klassestørrelser vil styrke de fem folkeskoler i konkurrencen med privatskolerne.