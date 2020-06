Klar til mere dialog om unge og havnen

Konflikter med unge ballademagere på Hundested Havn fik i foråret den konsekvens at havnen satte privat vagtværn ind for at sat en stopper for larm, graffitihærværk og ballade.

Senere har episoder med vagters bortvisning af unge fået dansk medieopmærksomhed.

I går satte Unge og Kulturcentret (UKC) sig sammen med havnens ledelse for at få sparket gang i en dialog med fokus på konfliktløsning, melder UKC-formand og byrådsmedlem Frederik Germann (V).

"Det var et meget positivt møde, og vi kan kigge fremad. Jeg synes jeg fornemmer en opblødning på den måde, at vi kan begynde at samarbejde om nogle alternativer, så de unge har nogle tilbud og aktiviteter omkring havnen, som før har været et populært mødested. Men desværre ser det ud til, at en lille hård kerne har ødelagt det for de mange," fortæller Frederik Germann og tilføjer, at Mellemrummet er i spil, og til særlige aktiviteter som f.eks. beach volley kan der bruges beløb fra regeringens nye sommerpulje, hvorfra Halsnæs Kommune får 1 mio. kroner til gratis sommeroplevelser.

Næste uge er arrangeret nyt møde med havnen, UKC, vagtselskab, og politiet og Natteravnene er også inviteret med.

John H. Petersen fra Natteravnene efterlyste for få uger siden en dialog, efter de under en 'patrulje' i byen stødte på unge, der ikke længere måtte komme på havnen og derfor hængte ud foran et supermarked.

"Så sker der ikke meget i byen, hvis det er det bedste sted at hænge ud. Natteravnene har efterlyst dialogen, så vi er parate til at finde nogle løsninger, hvor det helt banalt handler om at skabe en bedre stemning og skabe rum til de unge. Mellemrummet har nogle muligheder, og det må vi se konstruktivt på," slutter John H. Petersen.

Det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra havnens ledelse, som før har efterspurgt dialog med bl.a. kommunen.