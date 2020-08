Artiklen: Klar til at åbne specialskole

Den tidligere indskoling og SFO på Birkevej i Hundested er bygget om og nu klar til at genåbne som Lillebjerg Skole med specialundervisning for 50 børn og desuden have 20 børn i dagbehandlingstilbud.

Specialskolen og dagbehandlingstilbuddet erstatter blandt andet de tilbud, kommunen havde på Bøgebjerggård, Hundested Skole og Ølsted Skole. Samtidig får det nyetablerede tilbud for børn i udsatte familier, Birkehuset, glæde af faciliteterne.

Åbningen af Lillebjerg Skole og Birkehuset bliver markeret på tirsdag.