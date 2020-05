Klar med ny kaffebar

[color=#008000" face=""pt_sans"" style="background-color: rgb(251, 251, 251);][/color]I pinsen slår Havfruen på Hundested Havn døren op for en ny café i et tilstødende lokale, som før husede Jensens Fisk.

"Vi udvider med kaffebar og vil desuden tilbyde frisklavede pandekager med forskellig slags fyld. Lokalet inde ved siden af er ved at blive indrettet og bliver blandt andet udstyret med nogle store varmeplader til pandekagebagning," fortæller indehaver Anette Larsen.

Næste uge afsluttes indretningen af den nye café forud for åbningen lørdag kl. 10.