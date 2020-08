Klar med gratis mundbind til udsatte borgere

Det er blevet obligatorisk at bruge mundbind eller visir i den kollektive transport, blandt andet i busser, tog og flextrafik, på stationer og stoppesteder.

Halsnæs Kommune er nu klar med gratis mundbind til socialt udsatte borgere, da det kan være en væsentlig økonomisk byrde selv at anskaffe sig mundbind til brug for transport i den kollektive trafik.

"For at denne borgergruppe ikke bliver forhindret i brug af kollektiv trafik, er det besluttet, at de pågældende kan henvende sig til kommunen og gratis få udleveret et begrænset antal mundbind," står der på kommunens hjemmeside www.halsnaes.dk, hvor der er mere information om bestilling og udlevering af mundbind.