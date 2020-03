Kirken er mobilfri zone - igen

Ingen behøver sidde og tænke på aftensmaden, når der holdes mobilfri zone en eftermiddag i Kregme Kirke. Maden kan stå klar til afhentning i våbenhuset, når gudstjenesten er forbi. Det sørger sognepræst Dennis Jelstrup for.

Gudstjenesterne holdes under overskriften Mobilfri Zone. Det er en stille pause i hverdagen. Smuk orgelmusik, salmer og bønner. Levende lys i skumringstiden og slukket for al elektronik.

Næste gang er i Kregme Kirke torsdag den 18. marts 2020 kl. 17.00.

Dennis Jelstrup siger: ”Vi lever i et samfund, i en kultur, hvor vi hele tiden er på, hele tiden er forbundet. Vi går og ser på vores skærme, tjekker vores mail eller deler noget på Facebook.

I en halv times tid kan du lukke ned for alt det ydre og lade rummets ro, orgelets musik, salmernes og bønnens ord give dig mulighed for at mærke dig selv.”

Aftensmaden er en færdigret fra Café Marks Spisehus i Frederiksværk og den koster 35 kr. Bestilling af mad senest to dage før på mail dlj@km.dk eller 21468355. Alle er naturligvis velkomne til den meditative stillegudstjeneste – madbestilling eller ej.