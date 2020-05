Kino forbereder genåbning

Biograferne kommer med i den næste genåbningsfase fra 5. juni, men biografgæsterne i Hundested Kino må vente lidt længere med at sætte sig til rette i sæderne.

"Vi er i gang med en planlagt ombygning og skal desuden have tilpasset vores bookingsystem til myndighedernes retningslinjer, så vi forventer at kunne åbne igen den 17. juni," fortæller Orla Kristensen, formand for Foreningen Hundested Kino.

Den lille biografsal i bygningen er netop ved at blive omdannet til café, og med hensyn til at sikre afstand mellem gæsterne på stolerækkerne foran filmlærredet, siger foreningsformanden: "Krav om afstand skal håndteres, og vores udbyder af bookingsystemet er ved at tilføje nogle justeringer, så dem der bestiller billetter ikke kommer til at sidde for tæt. Afstandskrav gør, at vi ikke kan have så mange gæster ad gangen, men til gengæld vil vi gerne lave nogle flere forestillinger."

Hundested Kino drives af frivillige og består ud over bestyrelsen af en stribe grupper til at stå for bl.a. café, filmforevisninger plus arrangementer som musik og foredrag.