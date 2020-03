Krydstogtskibet Braemar ved et tidligere besøg i Hundested. Arkivfoto

Kendt skib er corona-ramt

Krydstogtskibet Braemar er et kendt skib i Halsnæs efter en række sommerbesøg i Hundested, men nu er der åbenbart opstået problemer om bord: Passagerer er corona-smittede og krydstogtskibet er for nylig blevet afvist anløb i hjemhavnen på Bahamas, skriver Maritime Danmark.

Skibet er på togt i Caribien og skulle ifølge planen have anløbet Barbados, men valgte med fem coronasmittede om bord i stedet at søge mod Bahamas, hvor skibet er hjemmehørende, og ifølge Maritime Danmark leder skibets kaptajn og rederi netop nu efter en havn, der vil tage imod. Efter den kortsigtede plan kan skibet om få dage anløbe en cubansk havn.

Efter den langsigtede plan vil Braemar anløbe Hundested i juli i forbindelse med et sommertogt til danske havne.