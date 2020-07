Kanaljubilæum inspirerer til egnsspil

I forbindelse med kanalens 300 års jubilæum lagde Historisk Forening i Frederiksværk sammen med teaterforeningen Støbeskeen kimen til et samarbejde, som kan gøre byens historie mere levende.

"Vores andel i fejringen af kanalens 300 års jubilæum var faktisk en begyndelse til noget, der kunne vokse sig stort i byen. Vi startede en rejse ned af kanalen i historiens vingesus, som inviterer til en fortsættelse i samme historiske spor," fortæller Henning Petersen, formand for den historiske forening og beretter videre om tankerne om et egnsspil.

"Jeg forestiller mig vi starter på en rejse helt ude fra Arresødal og Ågabet, videre ned af kanalen og gennem Mølledammen, hvor Turbinehuset nogle år senere blev bygget – Ørsted skulle først lige opfinde elektriciteten – og videre ned på Krudtværksområdet, hvor der er mulighed for mange sjove events, inden kanalen løber ud i fjorden. Undervejs har man passeret Mølledammen, hvor Tscherning residerede og Turbinehuset. Man må heller ikke glemme Arresødal, hvor Classen residerede. Her er også stof at hente," fortsætter han.

Henning Petersen mener, at der er meget stof at tage af fra Classens tid, lige som ved Kanalfestivalen, da et historisk royalt besøg med gondolsejlads kom ind i en historisk kontekst med nogle af Classens mange meriter og Frederiksværks grundlæggelse på underholdende facon.

"Man kunne jo lægge ud som vi gjorde sidste år med små events, hvor Støbeskeen omsatte ideerne vi havde fundet i litteraturen til praksis på kanalen. Det havde vi da en pæn succes med, og det bør man følge op på.

Det ville da være en god og praktisk måde at bygge et egnsspil op, og gøre det til en årlig begivenhed med sådan et spil med byens DNA – krudtværket, kanalen og Ågabet i centrum. Vi bør så lægge os fast på en dato for en sådan begivenhed, f.eks. på Frederiksværk bys fødselsdag, der efter sigende skulle være den 26. august. Eller måske hellere en dato i ferietiden af hensyn til at lokke turister til byen," slutter Henning Petersen fra historisk forening.