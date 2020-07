På tirsdag vil kanalen i Frederiksværk være tømt for vand - og så er det muligt at rydde op. Arkivfoto (2016)

Artiklen: Kanalen tømmes for vand

Kanalen tømmes for vand

FREDERIKSVÆRK Tirsdag kan man opleve Arresø Kanal uden vand. Det skyldes, at Naturstyrelsen mandag aften lukker for stemmeværket ved Arresødalvej og hermed stopper for tilførslen af vand fra Arresø. Det sker i forbindelse med opmålinger ved kanalen.