Kæmpehjerter i luften

Tidligt mandag aften fløj fire små fly i formation ind over Hundested, pludselig delte formationen sig i to, mens de sendte røg ud og formede et kæmpe stort hjerte som en kærlig hilsen i en svær tid for mange.

Billedet er udlånt af møbelsnedker Lasse Kristensen, der sammen med familien så kæmpehjertet fra haven i Hundested, og fortæller at endnu et hjerte kom til syne i retning mod Sølager eller Grønnæssegaard Gods.

En gruppe piloter fra Roskilde Flyveklub har tidligere formet hjerter over bl.a. København, men i skrivende stund har det ikke været muligt at få verificeret, om det er den samme gruppe, som står bag den kærlige hilsen mandag aften.