Efter fire ugers afbræk i opholdet på Julemærkehjemmet Kildemose på grund af coronanedlukning, vendte de yngste mandag vende tilbage for at genoptage deres ophold.

Julemærkehjem har åbent igen

I første omgang er det kun børn til og med 5. klasse, der er startet igen - lige som i landets øvrige skoler. Det betyder, at det kun er 10 af de 24 julemærkebørn, som nu er tilbage på Kildemose for at genoptage det 10 ugers ophold efter fire ugers afbræk.

"Det er godt at komme i gang igen, men det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kan tage imod alle børnene. Men deres pladser står åbne til den dag, vi kan åbne helt op," fortæller forstander Birgitte Dybkjær

Julemærkehjemmet har også måttet justere på nogle ting for at minimere risikoen for smittespredning og leve op til Sundhedstyrelsens krav. F.eks. deles børnene op i mindre grupper, så de går i skole og spiser sammen med de samme. Og indtil videre er også slut med, at børnene selv er med i køkkenet.